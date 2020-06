ASTRAZENECA : Citi reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Citi a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 1 000 pence sur AstraZeneca. Le broker juge la probabilité faible d'un rapprochement entre le laboratoire britannique et Gilead. Avant même d'évoquer les intérêts stratégiques et financiers d'une telle opération, le bureau d'études pense que l'administration américaine cherchera à bloquer tout acquisition potentielle d'une importante biotech américaine, actuellement impliquée dans le développement d'un traitement contre le Covid-19. C'est particulièrement le cas de Gilead, où le remdesivir a prouvé son efficacité.Par ailleurs, une telle transaction pourrait conduire à une hausse significative de la rémunération du PDG, AstraZeneca, ce qui risquerait d'irriter le gouvernement britannique. Par ailleurs, Londres pourrait bloquer cette opération alors que le laboratoire est, lui, en plein développement d'un vaccin contre le Covid-19. Le gouvernement britannique s'est en effet engagé à fournir le potentiel vaccin en premier lieu à ses citoyens.