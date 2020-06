ASTRAZENECA : UBS reste à Conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 8 000 pence sur AstraZeneca. Le broker estime qu'un éventuel rapprochement entre le laboratoire britannique et Gilead, sans doute entre égaux, est peu probable. L'intérêt stratégique d'une telle opération apparaît en effet limité pour AstraZeneca aors que Gilead n'est qu'à mi-chemin de son redressement.Le britannique affiche une croissance impressionnante à court terme, un portefeuille de produits en développement relativement solide et une stratégie de levier d'exploitation, observe le broker, qui doute de l'intérêt d'une fusion.