ASTRAZENECA aurait approché GILEAD

AstraZeneca abandonne 2% à 8 252,50 pence, pénalisé par l'information Bloomberg selon laquelle il aurait approché Gilead le mois dernier en vue d'une fusion. Un tel rapprochement donnerait naissance à un géant de la pharmacie d'une capitalisation d'environ 240 milliards de dollars, soit devant Merck et Pfizer. L'objectif du laboratoire britannique, spécialisé dans l'oncologie, serait de se diversifier. La biotech américaine aurait décliner la proposition, préférant se concentrer sur sa stratégie de partenariats et de petites acquisitions.Dans son article, Bloomberg estime que les raisons d'un tel rapprochement ne sont pas si évidentes pour AstraZeneca. Son portefeuille de produits en développement du groupe est déjà très enviable, dans l'oncologie mais aussi dans les maladies cardiovasculaires et respiratoires.Par ailleurs, le laboratoire collabore activement avec l'Université d'Oxford pour la recherche d'un vaccin contre le Covid-19.En Bourse, ces bonnes perspectives ont permis au titre d'afficher une progression de plus de 6% depuis le début de l'année.Le portefeuille de produits en développement de Gilead en revanche, n'apparait pas aussi solide. Certes, son remdesivir semble montrer des bons résultats contre le Covid-19, mais beaucoup d'incertitudes devront être levées avant sa commercialisation dans cette maladie.Mais souligne Bloomberg, Gilead engrange du cash régulièrement grâce notamment à ses traitements contre le Sida. Et son bilan est solide. Dans ce cadre, une fusion permettrait à AstraZeneca de soigner son point faible : un niveau d'endettement élevé, soit plus de deux fois son Ebitda annuel.De plus, l'association des deux équipes de R&D pourrait permettre d'accélérer la découverte de nouveaux traitements prometteurs.Pour autant observe Bloomberg, si AstraZeneca a besoin de cash, pourquoi n'irait-il pas lever des capitaux frais sur le marché ?Enfin ajoute l'agence de presse, les valorisations sont actuellement trop différentes. Astrazenaca se négocie à 21 fois ses bénéfices 2021 contre seulement 12 pour Gilead. Ainsi conclut-elle, si un rapprochement pourrait se comprendre, il ne semble pas dans l'intérêt des deux parties actuellement.