AstraZeneca : Imfinzi obtient une revue prioritaire de la FDA

18/08/2020 | 10:12

Les autorités sanitaires américaines ont accordé une procédure de revue prioritaire à une version allégée d'Imfinzi, l'anticancéreux d'AstraZeneca, annonce mardi le groupe pharmaceutique.



Si elle venait à être approuvée par la FDA, cette option thérapeutique permettrait aux patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules ou d'un cancer de la vessie de ne recevoir qu'une injection par mois, contre une injection toutes les deux semaines à l'heure actuelle.



Imfinzi est une immunothérapie qui permet de contrer les tactiques d'évasion immunitaire de la tumeur et de favoriser l'inhibition de la réponse immunitaire.



