AstraZeneca : Lynparza désigné médicament orphelin au Japon

19/03/2020 | 13:15

AstraZeneca indique que le Ministère japonais de la Santé octroyé à son Lynparza -co-développé et co-commercialisé avec l'américain Merck- un statut de médicament orphelin pour le traitement du cancer du pancréas métastatique à mutation BRCA.



Le laboratoire britannique souligne que le cancer du pancréas a le taux de survie le plus faible parmi les cancers les plus courants, le seul avec un taux de survie à cinq ans inférieur à 10% dans presque tous les pays.



Il ajoute qu'au Japon, le statut de médicament orphelin est destiné aux traitements de maladies touchant moins de 50.000 personnes, ou pour lesquelles il existe un besoin médical non satisfait important.



