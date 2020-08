AstraZeneca : accord avec Bruxelles pour des doses de vaccin

14/08/2020 | 13:26

AstraZeneca annonce ce vendredi avoir conclu un accord avec la Commission européenne pour la fourniture de jusqu'à 400 millions de doses du vaccin AZD1222 contre la Covid-19, lorsque celui-ci sera disponible.



Fondé sur l'accord existant avec l'Inclusive Vaccines Alliance dirigée par l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas, ce nouvel accord 'donnera à tous les Etats membres de l'UE la possibilité d'accéder au vaccin de façon équitable et sans profit durant la pandémie'.



Le laboratoire pharmaceutique souligne que le développement clinique d'AZD1222 progresse avec des essais de phase II/III au stade avancé en cours au Royaume Uni et au Brésil, essais dont les résultats devraient paraitre d'ici la fin de l'année.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.