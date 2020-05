AstraZeneca : avancées pour un vaccin contre le Covid-19

21/05/2020 | 09:15

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, AstraZeneca annonce avoir conclu de premiers accords pour au moins 400 millions de doses de vaccins et sécurisé des capacités de production pour un milliard de doses, les livraisons devant commencer en septembre.



Le laboratoire pharmaceutique a aussi reçu un soutien de plus d'un milliard de dollars de la part du Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) des Etats-Unis, pour le développement, la production et la livraison du vaccin, à partir de cet automne.



AstraZeneca rappelle avoir joint ses forces à celles du gouvernement britannique pour soutenir le vaccin de l'Université d'Oxford. Il travaille aussi avec des organisations internationales, dont l'OMS, pour la distribution du vaccin à travers le monde.



