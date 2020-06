AstraZeneca : collaboration avec Accent sur le cancer

04/06/2020 | 11:51

AstraZeneca va découvrir, développer et commercialiser de nouvelles thérapies ciblant les protéines modifiant l'acide ribonuclèique (ARN) pour le traitement du cancer en collaboration avec Accent Therapeutics.



' Cette collaboration permettra de lutter contre les perturbations du processus qui peuvent conduire au cancer et provoquer une résistance aux médicaments ' indique le groupe.



Elle associe l'expertise de pointe d'AstraZeneca dans la mise en avant de nouveaux médicaments oncologiques à l'expertise d'Accent en tant que leader dans la biologie, l'identification des cibles et la découverte de médicaments pour les thérapies ciblant les RMP.



José Baselga, vice-président exécutif, R&D oncologie, AstraZeneca, a déclaré: ' Nous pensons que l'expertise de l'équipe Accent en biologie des protéines modifiant l'ARN et en découverte de médicaments complète le vaste portefeuille de recherche et développement d'AstraZeneca '.



Shakti Narayan, PDG d'Accent Therapeutics, a déclaré: 'Cette collaboration exploite à la fois la vaste expertise et les ressources d'AstraZeneca en matière de cancer et le riche portefeuille de programmes thérapeutiques RMP d'Accent pour apporter aux patients de nouveaux médicaments susceptibles de changer leur vie. '



