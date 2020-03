AstraZeneca : échec d'un essai clinique sur le le cediranib

12/03/2020 | 10:15

AstraZeneca et son partenaire américain Merck ont annoncé jeudi l'échec d'un essai clinique concernant le cediranib dans le traitement du cancer des ovaires.



L'étude de phase III dont les deux groupes ont dévoilé ce matin les conclusions 'n'a pas atteint son principal objectif d'amélioration significative de survie sans progression de la maladie', ont-ils expliqué.



Les tests visaient à comparer l'efficacité d'une association entre le cediranib et le Lynparza, leur anticancéreux vedette, par rapport à une chimiothérapie simple.



Le cancer des ovaires est le huitième cancer le plus mortel chez les femmes au niveau mondial.



