AstraZeneca : la FDA approuve le médicament Koselugo

14/04/2020 | 12:23

AstraZeneca et son partenaire américain Merck ont déclaré que la Food and Drug Administration des États-Unis avait approuvé leur médicament Koselugo pour le traitement des patients pédiatriques atteints de neurofibromatose de type 1, une maladie génétique débilitante.



La FDA a approuvé l'inhibiteur de kinase pour le traitement des patients de deux ans et plus qui présentent des neurofibromes plexiformes symptomatiques inopérables, ont déclaré les deux fabricants de médicaments.



Il s'agit de la première approbation réglementaire d'un traitement visant cette forme de la maladie.



Affectant une personne sur 3000 à 4000, la neurofibromatose est causée par une mutation du gène NF1 et est associée à des bosses molles sous la peau, à une pigmentation cutanée et parfois à des tumeurs.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.