AstraZeneca : le Brilinta a été approuvé par la FDA

01/06/2020 | 16:35

Le Brilinta d'AstraZeneca (ticagrelor) a été approuvé par l'autorité de santé américaine (FDA) pour ce qui concerne la réduction des risques de crise cardiaque et d'AVC chez les patients atteints d'insuffisance coronarienne, le trouble cardiaque le plus fréquent aujourd'hui.



L'approbation par la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) était basée sur des résultats positifs de l'essai de phase III THEMIS.



L'essai a montré une réduction statistiquement significative du critère principal des principaux événements cardiovasculaires indésirables à 36 mois avec l'aspirine plus Brilinta 60 mg par rapport à l'aspirine seule chez les patients atteints de CAD et de diabète de type 2 à haut risque pour une premier crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral.



' L'ajout de ticagrelor à l'aspirine offre une nouvelle option thérapeutique pour réduire la probabilité de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, une avancée significative dans notre capacité à traiter ces patients à haut risque. ' indique le groupe.



