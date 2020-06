AstraZeneca : le CHMP recommande le Lynparza

01/06/2020 | 10:04

Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a recommandé le Lynparza d'AstraZeneca dans le traitement des patients atteints d'un cancer du pancréas métastatique muté BRCA.



Le groupe biopharmaceutique indique que l'émanation de l'Agence européenne des médicaments (EMA) s'est basée sur des résultats cliniques de phase III ayant montré une médiane de survie sans progression de la maladie plus longue dans le groupe Lynparza, de l'ordre de 7,4 mois contre 3,8 mois dans le groupe placebo.



Le Lynparza est développé et commercialisé en collaboration avec le géant américain Merck.



Autre événement notable, le Brilinta - lui aussi propriété d'AstraZeneca - a été approuvé par l'autorité de santé américaine (FDA) pour ce qui concerne la réduction des risques de crise cardiaque et d'AVC chez les patients atteints d'insuffisance coronarienne, le trouble cardiaque le plus fréquent aujourd'hui.



