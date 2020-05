AstraZeneca : résultat du Tagrisso pour le cancer du poumon

29/05/2020 | 10:24

Le groupe a annoncé que Tagrisso a démontré une survie sans maladie sans précédent dans le traitement adjuvant des patients de stade IB-IIIA atteints d'un cancer du poumon muté par EGFR.



L'essai de phase III ADAURA a montré que le traitement par Tagrisso après une intervention chirurgicale à visée curative réduisait le risque de récidive de la maladie ou de décès de 80%.



Sur deux ans, 89% des patients de l'essai traités par Tagrisso sont restés en vie et indemnes de maladie contre 53% sous placebo.



Les résultats seront présentés lors de la session plénière du programme scientifique virtuel ASCO20 de l'American Society of Clinical Oncology ASCO20 le 31 mai.



