AstraZeneca : va fournir 400 millions de doses de vaccin

15/06/2020 | 08:42

AstraZeneca va fournir à l'Europe jusqu'à 400 millions de doses de vaccin Covid-19 de l'Université d'Oxford.



Le groupe a conclu un accord avec l'Alliance européenne pour les vaccins inclusifs (IVA), dirigée par l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas, avec des livraisons débutant fin 2020.



Avec l'accord d'aujourd'hui, l'IVA vise à accélérer la fourniture du vaccin et à le mettre à la disposition des autres pays européens qui souhaitent participer à l'initiative.



' AstraZeneca cherche à accroître sa capacité de fabrication et est prête à collaborer avec d'autres sociétés afin de respecter son engagement à soutenir l'accès au vaccin sans but lucratif pendant la pandémie ' indique le groupe.



Pascal Soriot, directeur général, a déclaré: ' Cet accord garantira que des centaines de millions d'Européens auront accès au vaccin de l'Université d'Oxford après son approbation '.



La société a récemment conclu des accords similaires avec le Royaume-Uni, les États-Unis, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations et Gavi l'Alliance des vaccins pour 700 millions de doses.



