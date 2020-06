Astrazeneca : discussion pour un rapprochement avec Gilead ?

08/06/2020 | 10:28

Astrazeneca aurait approché le mois dernier le groupe américain Gilead pour un éventuel rapprochement selon Bloomberg.



L'agence de presse souligne également que de nombreux collaborateurs de Gilead et Astrazeneca ont déjà travaillé ensemble chez Roche.



Astrazeneca représente une capitalisation boursière de 140 Mds$ alors que Gilead représente une capitalisation de 100 Mds$. ' Cela donnerait le jour à un groupe de près de 240 Mds$ de capitalisation, soit plus que Merck ou Pfizer ' souligne Invest Securities.



' Alors que du côté d'Astrazeneca, il pourrait éventuellement y avoir un intérêt pour se diversifier en dehors de l'oncologie, dans le segment des antiviraux, du côté de Gilead, il semblerait que le groupe préfère se concentrer sur sa stratégie de partenariats et sur des petites acquisitions ' indique le bureau d'analyses.



' Les revenus du nouvel ensemble seraient quasi intégralement réalisés avec des médicaments de prescription, faisant d'AstraZeneca la plus grosse pharma de prescription au monde à égalité avec Roche (source evaluatepharma) ' indique de son côté Oddo.



Le bureau d'analyses estime que le rationnel d'un tel rapprochement lui parait tout à fait crédible. ' Les portefeuilles produits des 2 sociétés sont très complémentaires, AstraZeneca apportant l'oncologie et le respiratoire, Gilead ses anti-infectieux (VIH, Hépatite C) '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.