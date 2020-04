Partenariat entre AstraZeneca et l'université d'Oxford pour un vaccin Covid-19

Londres (awp/afp) - Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé jeudi un partenariat avec l'université d'Oxford prévoyant qu'il fabrique et distribue dans le monde entier le vaccin contre le nouveau coronavirus auquel travaille cette dernière.

Cette collaboration "porte sur la fourniture aux patients d'un vaccin potentiel connu sous le nom de 'ChAdOx1 nCoV-19', développé par l'institut Jenner et le groupe Oxford Vaccine Group" de l'université éponyme, d'après un communiqué commun.

"Nous espérons, en joignant nos forces, accélérer la (distribution à échelle mondiale) d'un vaccin pour combattre le virus et protéger les gens de la pandémie la plus meurtrière en une génération", a commenté Pascal Soriot, directeur général d'AstraZeneca.

John Bell, professeur à l'université de médecine d'Oxford, ajoute que "le risque de nouvelles pandémies sera toujours présent et que le nouveau centre de recherche aidera le monde à être plus prêt (...) la prochaine fois que nous ferons face à un tel défi".

Le projet de vaccin est entré en première phase d'essais cliniques la semaine dernière et les résultats de cette première étape devraient être disponibles le mois prochain. Les dernières phases d'essais devraient avoir lieu "au milieu de cette année"

Le vaccin que développent les chercheurs d'Oxford est basé sur un adénovirus modifié. Il permet de "générer une forte réponse immunitaire avec une seule dose et il ne s'agit pas d'un virus qui se réplique", si bien qu'il "ne peut pas causer d'infection continue chez l'individu vacciné".

Parmi la centaine de travaux de recherches dans le monde pour trouver un vaccin - seule voie possible selon l'ONU pour un retour à la "normalité" -, sept en sont pour l'heure au stade des essais cliniques sur l'homme, selon la London School of Hygiene and Tropical Medicine. De tels essais ont déjà commencé en Chine et aux Etats-Unis et doivent débuter à la fin du mois en Allemagne, où l'autorité fédérale chargée des vaccins a donné mercredi son feu vert.

Les travaux de l'université d'Oxford sont fortement soutenus par le gouvernement britannique, tout comme ceux de l'Imperial College de Londres, qui espère entamer ses essais cliniques en juin. Leurs recherches portent sur un vaccin, au principe différent.

Dans la lutte contre le virus, AstraZeneca participe aussi aux efforts de tests au Royaume-Uni dans un site dédié en collaboration avec l'université de Cambridge et le géant pharmaceutique concurrent GlaxoSmithKline pour atteindre l'objectif de 30.000 tests par jour à compter du 2 mai.

AstraZeneca travaille aussi sur l'identification d'"anticorps qui peuvent être utilisés comme traitement ou en prévention" de la maladie Covid-19.

Le groupe évalue notamment l'utilisation de Calquence, un médicament contre la leucémie lymphatique chronique pour lutter contre les inflammations généralisées et aiguës provoquées par le virus chez certains patients, ou encore Farxiga, un autre médicament, pour réduire potentiellement les risques de défaillances des reins et du coeur.

afp/rp