Soutien des dirigeants européens au téléthon mondial contre le coronavirus

LONDRES (awp/afp) - Les principaux dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron, ont apporté leur soutien à une collecte de fonds mondiale organisée lundi à Bruxelles pour la recherche d'un vaccin et de traitements contre le nouveau coronavirus.

Organisatrice de cette grande conférence en ligne d'appels aux dons, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen espère lever 7,5 milliards d'euros. Gouvernements, philanthropes, dirigeants d'entreprises et célébrités sont appelés à y participer.

"Nous mettrons tous nos propres engagements sur la table et nous sommes heureux d'être rejoints par des partenaires du monde entier", pour tenter de "combler le déficit estimé de financement mondial", écrivent le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre italien Giuseppe Conte dans une tribune publiée dans plusieurs journaux européens ce week-end.

"Les fonds collectés donneront le coup d'envoi d'une coopération mondiale sans précédent entre les scientifiques et les régulateurs, l'industrie et les gouvernements, les organisations internationales, les fondations et les professionnels de la santé", ajoutent les signataires, parmi lesquels figurent aussi le président du Conseil européen Charles Michel et la Première ministre norvégienne Erna Solberg.

"Si nous arrivons à développer un vaccin produit par le monde entier, pour le monde entier, il s'agira alors d'un bien public mondial unique du 21e siècle. Avec nos partenaires, nous nous engageons à le rendre disponible, accessible et abordable pour tous", poursuivent-ils.

"Cette course sera longue", préviennent-ils toutefois. "L'objectif actuel ne couvre que les besoins initiaux: la fabrication et la livraison de médicaments à l'échelle mondiale nécessiteront des ressources bien supérieures à cet objectif".

"Ensemble, nous devons nous assurer que toutes les ressources continueront d'être mobilisées et que des progrès seront réalisés pour parvenir à l'accès universel à la vaccination, au traitement et au dépistage", ajoutent-ils.

Les signataires de la tribune ont également apporté également leur soutien à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), attaquée de front par le président américain Donald Trump qui lui reproche sa mauvaise gestion de la crise.

"Plus nous unissons nos efforts et partageons notre expertise, plus vite nos scientifiques réussiront. La course à la découverte d'un vaccin (...) n'est pas une compétition entre pays, mais l'effort commun le plus urgent de notre époque", doit dire le Premier ministre britannique Boris Johnson à la conférence, selon un communiqué de ses services. Il rappellera à cette occasion l'engagement de 388 millions de livres déjà annoncé par le Royaume-Uni (environ 441 millions d'euros) en faveur d'un vaccin ou d'un traitement.

Une centaine de travaux de recherches sont en cours dans le monde pour trouver un vaccin - seule voie possible pour un retour à la "normalité", selon l'ONU.

Jeudi, le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé un partenariat avec l'université d'Oxford prévoyant qu'il fabrique et distribue dans le monde entier le vaccin contre le nouveau coronavirus auquel travaille cette dernière.

