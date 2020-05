TrackInsight: Bonne performance pour les actions australiennes

Le segment TrackInsight exposé aux grandes capitalisations australiennes compte 10 ETFs qui ont progressé en moyenne de 2,33% ce lundi 25 mai. L’indice de référence ASX 200 a bondi à un plus haut sur 11 semaines et depuis qu’il a touché un point bas fin mars, le segment dédié aux valeurs australiennes a regagné près de 20%. Cette période positive est supportée par l’optimisme des investisseurs qui croient au redressement de l’économie suite à la crise du coronavirus. Hier, ce sont les sociétés du secteur du tourisme qui se sont montrées à leur avantage après que le Trésorier Josh Frydenberg ait invité le gouvernement à intensifier son soutien à ce secteur particulièrement touché par la crise. Sur les 30 derniers jours, ce segment a progressé de 10,22% et a attiré $ 175 millions de nouveaux actifs via le marché primaire, portant le montant total des actifs sous gestion à $ 4,7 milliards.

View data on TrackInsight.com