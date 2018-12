AT&T : 'Aquaman' dépasse le demi-milliard de recettes

27/12/2018 | 14:56

Warner Bros, le studio de cinéma d'AT&T depuis le rachat de Time Warner par ce dernier, indique que son film 'Aquaman' a franchi le cap du demi-milliard de dollars de recettes au niveau mondial en plus de trois semaines.



Ce film de super-héros occupe la première place au box-office international pour la troisième semaine de suite. Alors qu'il doit encore être lancé au Japon, il devrait être la plus grosse réussite de Warner en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines et à Taiwan.



