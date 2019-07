AT&T : BPA trimestriel conforme aux attentes

24/07/2019 | 13:05

AT&T publie un BPA en baisse de 37% à 51 cents par action au titre du deuxième trimestre 2019, mais en données ajustées, il ne s'est tassé que de 2% à 89 cents, conformément à l'estimation moyenne des analystes.



A 45 milliards de dollars, les revenus du géant américain des télécommunications et des médias ont augmenté de 15,3%, avec l'intégration de Time Warner dont l'acquisition a été finalisée en juin 2018.



AT&T relève son objectif de free cash-flow pour viser désormais environ 28 milliards de dollars, et confirme ses objectifs 2019 d'une croissance du BPA ajusté 'dans le bas de la plage à un chiffre', et d'un taux de distribution de dividende de l'ordre de 50%.



