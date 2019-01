AT & T : Bumblebee pique Aquaman au box-office

07/01/2019 | 13:07

Combat de héros au box-office mondial. Le film de la Paramount 'Bumblebee' a dépassé celui de Warner Bros, 'Aquaman', selon des données publiées par Comscore et concernant le dernier week-end.



'Bumblebee' a ainsi récolté 95,5 millions de dollars, dont 59,4 millions en Chine. Au total, le spin-off de la franchise 'Transformers' a maintenant généré près de 300 millions de dollars dans le monde.



Malgré tout, 'Aquaman' a conservé la première place aux États-Unis et au Canada, selon Comscore. Le film a dépassé la barre des 900 millions de dollars dans le monde et se dirige vers le seuil des 1 milliard de dollars.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.