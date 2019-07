AT&T : Emmy Awards-Record de nominations pour HBO et "Game of Thrones"

LOS ANGELES, 16 juillet (Reuters) - HBO, la chaîne câblée du groupe télécoms AT&T, a raflé un nombre record de 137 nominations pour les Emmy Awards, qui récompense chaque année les meilleurs programmes de la télévision américaine.

Cette performance de HBO s'explique en grande partie par le succès de "Game of Thrones", nommé à un record de 32 reprises, et à une autre série, "Chernobyl", nommée 19 fois.

Netflix se classe au deuxième rang avec 117 nominations grâce à des émissions comme "When They See Us", inspiré de l'histoire vraie des "Cinq de Central Park" ou de la comédie "Russian Doll".

HBO a dominé les nominations aux Emmy Awards pendant 17 ans avant d'être dépassée l'an dernier par Netflix (112 nominations contre 108). Les deux sociétés ont fini à égalité, avec 23 Emmy Awards chacune.

La 71e édition, qui récompensera les programmes diffusés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, aura lieu le 22 septembre à Los Angeles.

(Lisa Richwine Jean-Stéphane Brosse pour le service français)

