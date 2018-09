AT&T : La Nonne en 2e place du box-office ce week-end

17/09/2018 | 13:21

Le film d'horreur de Warner Bros (filiale d'AT&T) 'La Nonne' est arrivé en deuxième position au box-office mondial ce week-end avec 51,3 millions de dollars de recettes, selon les données dévoilées toutes les semaines par comScore.



Le film inspiré de la franchise 'The Conjuring' a cédé la première place du podium à 'The Predator' de 20th Century Fox, qui a engrangé 54,7 millions de dollars sur la même période. 'La Nonne' totalise néanmoins près de 229 millions de recettes depuis sa sortie en salles.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.