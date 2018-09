AT&T : 'La Nonne' en tête du box-office mondial ce week-end

10/09/2018 | 15:45

Le film d'horreur 'La Nonne' de Warner Bros. est arrivé en tête du box-office mondial ce week-end, avec 131 millions de dollars de recettes dans 61 pays, dont 53,5 millions aux Etats-Unis, d'après les données de comScore.



Avec 42,4 millions de dollars, 'Mission: Impossible - Fallout' de la Paramount a occupé la deuxième place du week-end et a réalisé les plus grosses recettes de la franchise, atteignant en effet 726,6 millions.



Pour rappel, les studios Warner Bros. ont été acquis par AT&T dans le cadre de la fusion entre l'opérateur de télécommunications et le groupe de médias et divertissement Time Warner, opération géante finalisée cet été.



