AT&T : 'Les Fantastiques Beasts' conservent la 1ère place

26/11/2018 | 17:34

le film 'Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald' de Warner Bros a conservé la première place au box-office dans le monde entier le week-end dernier, bien qu'il ait été battu aux Etats-Unis par 'Ralph Breaks The Internet' de Disney, a annoncé aujourd'hui Comscore.



Le thriller, qui est basé sur le roman de l'auteur britannique J.K. Rowling, a récolté 113,3 millions de dollars au cours du week-end, contre 97,2 millions de dollars pour le film d'animation 'Ralph Breaks The Internet'.



Cependant, aux Etats-Unis, 'Ralph' a collecté 55,7 millions de dollars au cours du week-end de Thanksgiving, prenant ainsi la pole position au box-office national, a déclaré Comscore.







