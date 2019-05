AT&T : Mortal Kombat 11, le jeu le plus vendu aux USA en avril

La franchise lancée il y a plus de 25 ans est toujours aussi efficace.

Rappel historique d’un jeu vidéo culte : Mortal Kombat est lancé en 1992, développé par Midway à l’époque, et vendu sur borne d’arcade. Outre trois spin-offs, le jeu principal donnera naissance à 10 suites dans les 27 années suivantes, fédérant à la fois les quadras et les millennials sur tout type de console.

Comme son nom l’indique, MK est un jeu vidéo de combat (qui a certaines ressemblances avec Street Fighter), très violent et qui avait généré une levée de boucliers de la part des parents américains.

Mais le jeu connait un tel succès qu’il sera adapté en film, bandes dessinées et série TV dans les années 90 et 2000. Il apparait souvent dans « la culture populaire » comme par exemple dans le film Very Bad Things dans lequel le personnage de Christian Slater joue à MK IV ou encore comme nom d’une drogue dangereuse dans les années 2010.

Si plusieurs jeux vidéo connaissent un énorme succès depuis ces derniers mois à l'instar de Red Dead Redemption, Fortnite, Assassin’s Creed, Days Gone ou encore Apex Legends, c’est bien le onzième opus de Mortal Kombat qui l’emporte aux Etats-Unis, étant 1er des ventes en avril et deuxième sur l’ensemble de l’année, sur toutes consoles (Xbox One, PS4, Nintendo Switch) et PC.

Sachant que l’enjeu est énorme dans un marché américain de près de 850 millions de dollars rien qu’au mois d’avril, qui progresse dans son ensemble alors que le segment du matériel (consoles, etc.) est en baisse de 30% (seul la Nintendo Switch tire son épingle du jeu, c’est le cas de le dire). Les ventes de jeux quant à elles croissent de plus de 10% par rapport à avril 2018 qui pourtant était le mois de la sortie du fameux God of War…