AT&T : The Meg, distribué par la Warner, domine le box-office

13/08/2018 | 13:09

Le film de requin géant 'En eaux troubles' ('The Meg' en VO), distribué par Warner Bros, avec Jason Statham et Li Bingbing, a pris d'assaut le box-office international : il a en effet rapporté quelque 44,5 millions de dollars en Amérique du nord, un chiffre supérieur aux attentes.



Selon comScore, le film a rapporté 96,8 millions de dollars sur 42 territoires internationaux, portant le total de son premier week-end mondial d'exploitation à 141,3 millions de dollars.



Rappelons que depuis le 14 juin et l'achèvement de la fusion entre AT&T et Time Warner, le studio Warner Bros appartient à l'opérateur de services mobiles.





