AT&T : 'The Meg' domine toujours le box-office mondial

20/08/2018 | 15:21

Le thriller de requin 'The Meg' (distribué en France sous le nom 'En eaux troubles') a occupé la première place du box-office mondial pour un deuxième week-end consécutif, avec 88,1 millions de dollars de recettes supplémentaires, a indiqué le cabinet spécialiste des audiences comScore ce jour.



Le blockbuster sino-américain a désormais récolté plus de 300 millions de dollars, selon comScore.



Warner Bros - propriété désormais d'AT&T - a même réalisé un doublé, avec la comédie 'Crazy Rich Asians' qui se place en tête du box-office en Amérique du Nord, avec 25,2 millions de dollars de recettes.





