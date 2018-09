AT&T : 'The Nun' de Warner est numéro un au box-office

27/09/2018 | 14:09

Le film d'horreur 'The Nun' a franchi le seuil des 300 millions de dollars des recettes au box-office mondial, a annoncé hier le studio.



Jusqu'à mardi, le film a rapporté environ 102,4 millions de dollars, auxquels il faut ajouter 199,7 millions de dollars de recette en dehors des États-Unis. Le film est numéro un au box-office international depuis trois week-ends consécutifs.



Cela représente un total de 302,1 millions de dollars et le film continue de générer des revenus importants sur les marchés hispaniques, grâce à la popularité de la star de cinéma mexicaine Demian Bichir.



Au total, les recettes combinées du film inspiré de la franchise 'The Conjuring' s'élèvent désormais à plus de 1,5 milliard de dollars, ce qui en fait le film d'horreur la plus rentable de l'histoire du cinéma.



