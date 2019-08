AT&T : Warner relance la franchise 'Matrix'

21/08/2019 | 12:57

Warner Bros. Pictures, le studio du cinéma du géant américain des télécoms AT&T, a annoncé mercredi avoir lancé la production d'un nouvel opus de la franchise de science-fiction 'Matrix'.



C'est Lana Wachowski - la co-créatrice de l'univers de Matrix - qui écrira et mettra en scène ce quatrième tome de la saga.



Les premiers films - 'Matrix' (1999), 'Matrix Reloaded' (2003) et 'Matrix Revolutions' (2003) - avaient généré à eux trois plus de 1,6 milliard de dollars au box-office mondial.



Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss ont prévu de reprendre leurs rôles respectifs de Neo et Trinity.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.