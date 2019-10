AT&T : accord pour une cession des parts dans CME

28/10/2019 | 08:52

AT&T fait part d'un accord pour vendre sa participation majoritaire dans Central European Media Enterprises (CME) à la société d'investissement tchèque PPF Group, dans le cadre de sa stratégie de cession d'actifs non stratégiques.



Selon les termes convenus, le géant américain des médias et des télécommunications recevra environ 1,1 milliard de dollars en numéraire à la finalisation, et sera soulagé d'une garantie de dette de 575 millions de dollars.



CME exerce des activités de diffusion en Bulgarie, Tchéquie, Roumanie, Slovaquie et Slovénie. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2020, après approbations réglementaires et autres conditions usuelles.



