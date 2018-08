AT&T : acquisition d'AlienVault finalisée

23/08/2018 | 08:13

AT&T indique avoir finalisé de l'acquisition d'AlienVault, société non cotée et basée à San Mateo (Californie), qui lui 'permettra d'étendre son portefeuille et ses offres de solutions de sécurité de classe entreprise à des millions de PME'.



Le géant américain des télécommunications, qui avait annoncé cette transaction le mois dernier, n'en avait alors pas précisé les termes financiers, mais indiqué qu'elle ne devrait pas avoir d'impact significatif sur ses résultats.



Le directeur général (CEO) de la société acquise, Barmak Meftah, prendra la tête de la division solutions de cyber-sécurité d'AT&T, et sera placé sous l'autorité de Thaddeus Arroyo, le directeur général d'AT&T Business.



