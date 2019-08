AT&T : annonce un accord avec Nexstar

30/08/2019 | 16:00

AT & T annonce ce vendredi la signature d'un accord de retransmission pluriannuel avec Nexstar, portant sur la diffusion des stations locales de l'opérateur américain.



L'accord fournira aux abonnés des plates-formes vidéo d'AT & T des stations de radiodiffusion locales et affiliées appartenant à Nexstar, et ce sur 97 marchés aux États-Unis.



Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.





