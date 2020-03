AT&T : aucun impact significatif lié à l'épidémie à ce stade

11/03/2020 | 15:55

AT&T perd plus de 3% à la Bourse de New York ce mercredi, même après des déclarations rassurantes de son directeur financier, selon lequel le numéro un de la téléphonie mobile aux Etats-Unis n'a ressenti jusqu'ici aucun impact 'significatif' lié à l'épidémie de coronavirus, en tout cas au niveau de sa chaîne d'approvisionnement.



Lors d'une conférence organisée par Deutsche Bank, John Stephens a expliqué que le groupe avait notamment tiré parti des leçons de gestion de crise apprises au cours des phases de rétablissement de réseaux suivant des catastrophes naturelles, des situations qui le poussent souvent à collaborer avec les autorités.



