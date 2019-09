AT&T bondit après l'arrivée au capital d'Elliott, qui réclame des changements

(Actualisation: déclarations d'AT&T, contexte, réactions de Donald Trump, cours de Bourse)

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--L'action AT&T bondit lundi en début de séance à Wall Street, après que l'actionnaire activiste Elliott Management a dévoilé une participation de 3,2 milliards de dollars dans l'opérateur de télécommunications et exhorté le groupe à revoir son organisation et à se défaire d'actifs non stratégiques pour accroître sa valeur.

Vers 16h25, le titre AT&T avançait de 4,4% à 37,85 dollars.

Dans une lettre envoyée à l'entreprise et publiée lundi, Elliott a révélé détenir une participation de 3,2 milliards de dollars, soit 1,2% du capital environ, dans AT&T et a présenté un plan qui prône un recentrage stratégique, une amélioration de l'efficacité opérationnelle, un cadre officiel d'allocation des capitaux, ainsi qu'une direction et une surveillance renforcées.

Elliott estime que le titre est "profondément sous-évalué" et que la "collection d'actifs de classe mondiale" de la société présente une décote historique. Le fonds discerne une "opportunité de création de valeur", qui pourrait amener le titre à plus de 60 dollars d'ici à la fin 2021. L'action dépasserait ainsi le record historique de 59,19 dollars atteint le 16 juillet 1999 et afficherait une augmentation de 65,5% par rapport au cours de clôture de vendredi.

Pour AT&T, les mesures sont déjà mises en oeuvre

Elliott n'a pas demandé à AT&T de vendre des divisions spécifiques, mais a déclaré que le groupe devrait examiner tous les actifs qui ne présentent pas de logique stratégique, dont l'opérateur de télévision par satellite DirecTV et ses activités de téléphonie mobile au Mexique. Le fonds reproche également des mauvais choix à la direction d'AT&T, comme l'acquisition de DirecTV, et se dit prudent au sujet du rachat du groupe de médias Time Warner l'an passé.

"AT&T constitue une anomalie en matière de stratégie de fusions-acquisitions", estime Elliott. "Aujourd'hui, la plupart des entreprises ne cherchent plus à assembler des conglomérats", souligne le fonds.

Dans un communiqué, AT&T a répondu que "bon nombre des mesures décrites (étaient) celles que nous mettons déjà en œuvre aujourd'hui". "Le conseil d'administration et l'équipe de direction d'AT&T croient fermement qu'une exécution ciblée et réussie de notre stratégie est le meilleur moyen de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires. Cette stratégie s'appuie sur un portefeuille unique d'entreprises de grande valeur que nous avons rassemblées dans les réseaux de communication, les médias et le divertissement", a ajouté le groupe.

AT&T a été largement remodelé ces dernières années sous la houlette de son PDG, Randall Stephenson, qui a conclu les rachats de DirectTV et Time Warner pour faire du groupe de télécommunications l'un des plus gros acteurs des médias aux Etats-Unis. Mais ces acquisitions ont entraîné un gonflement de la dette du conglomérat, à près de 170 milliards de dollars à la fin 2018.

Créé par Paul Singer, Elliott est l'un des chefs de file de l'activisme actionnarial à Wall Street. L'an dernier, le fonds d'investissement a lancé une campagne activiste pratiquement toutes les deux semaines contre des sociétés, notamment Sempra Energy, Nielsen et Pernod Ricard, pour exiger des changements susceptibles d'aboutir à une meilleure valorisation de leur action.

Trump réjoui par l'arrivée d'Elliott

Outre les ventes d'actifs, Elliott a également appelé AT&T à améliorer sa rentabilité en réduisant d'au moins 5 milliards de dollars ses coûts, au moyen d'une réorganisation de sa gestion administrative, de l'externalisation de certaines fonctions, et d'une refonte de son réseau de vente

"Même si cela n'est pas étonnant pour un ancien monopole réglementé que beaucoup comparent encore au gouvernement fédéral, AT&T souffre d'une organisation bureaucratique", a souligné Elliott, faisant valoir que les profits d'AT&T dans la téléphone mobile ne sont pas au niveau de ceux de son rival Verizon Communications.

Critique récurrent de la chaîne de télévision CNN, propriété d'AT&T depuis le rachat de Time Warner, le président Donald Trump a indiqué dans un tweet que c'était "une grande nouvelle de voir qu'un investisseur activiste s'implique désormais dans AT&T".

Le titre AT&T a gagné 12,9% au cours des 12 derniers mois, contre une hausse de 3,7% pour l'indice S&P 500.

-TomiKilgore, MarketWatch, et DrewFitzgerald, DowJonesNewswires

(Version française Valérie Venck et Jérôme Batteau) ed: ACD - VLV - ECH

