AT&T : cession d'actifs à Brookfield finalisée

02/01/2019 | 07:47

AT&T annonce avoir finalisé la cession de ses activités et actifs de colocation de centres de données à Brookfield Infrastructure et ses partenaires institutionnels, une transaction annoncée par le géant des télécommunications en juin dernier.



Brookfield a constitué une filiale, Evoque Data Center Solutions, qui détiendra et opèrera ces actifs. Pour rappel, ils fourniront des services de colocation à des clients dans 31 data centers Internet, dont 18 aux Etats-Unis.



Conformément aux termes de l'accord, AT&T a reçu 1,1 milliard de dollars qu'il utilisera pour réduire son endettement, le groupe visant en effet une diminution de son ratio dette nette sur EBITDA aux environs de 2,5 fois vers la fin 2019.



