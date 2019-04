16/04/2019 | 14:34

AT&T a indiqué lundi soir avoir vendu sa participation de 9,5% au capital de Hulu, société américaine de vidéo à la demande par abonnement, dans une transaction valorisée environ 1,4 milliard de dollars.



Le géant des télécommunications et des médias explique avoir l'intention d'utiliser les recettes de cette opération, ainsi que celles d'autres ventes d'actifs considérés comme non stratégiques, pour réduire son endettement.



