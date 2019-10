AT&T : cession des activités à Porto Rico

09/10/2019 | 15:53

AT&T annonce qu'il prévoit de céder ses activités mobiles et fixes à Porto Rico et dans les Iles Vierges américaines à Liberty Latin America, moyennant 1,95 milliard de dollars en numéraire à la clôture, sous réserve d'ajustements usuels.



La transaction comprend des actifs réseaux (y compris du spectre), de l'immobilier, une base de clientèle (dont environ 1,1 million d'abonnés mobiles) et des contrats. Environ 1.300 employés seront ainsi transférés à Liberty Latin America.



L'opération porte à plus de 11 milliards de dollars le total des efforts de monétisation annoncés ou complétés cette année par le groupe. Soumise aux revues de la FCC et du Département de la Justice, elle devrait être finalisée dans six à neuf mois.



