AT&T : consensus légèrement battu au 3e trimestre

28/10/2019 | 13:25

AT&T publie un BPA en hausse de 4% à 94 cents au titre du troisième trimestre, dépassant d'un cent le consensus, pour des revenus en repli de 2,6% à 44,6 milliards avec des déclins pour les services fixes historiques, WarnerMedia et la vidéo domestique.



A cette occasion, le groupe de médias et de télécommunications affiche des objectifs financiers pour les prochains exercices, dont un BPA ajusté (hors investissement HBO max) entre 3,60 et 3,80 dollars pour 2020, puis de 4,50 à 4,80 dollars pour 2022.



Par ailleurs, AT&T annonce un plan d'allocations de capitaux sur les trois prochaines années, prévoyant notamment une croissance annuelle modeste du dividende et des dividendes représentant moins de 50% du free cash-flow en 2022.



