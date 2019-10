AT&T : dévoile ses objectifs à 3 ans

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'opérateur télécoms AT&T a présenté des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre et ses objectifs à trois ans. Son bénéfice net s'est élevé à 3,7 milliards de dollars, soit 50 cents par action, à comparer avec 4,7 milliards de dollars, soit 65 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 94 cents, soit 1 cent de mieux que le consensus FactSet. Son chiffre d'affaires a reculé de 2,5% à 44,59 milliards de dollars et est inférieur aux attentes : 45,11 milliards de dollars.AT&T revendique 101 000 nouveaux abonnés à forfait, les plus rentables.Le concurrent de Verizon vise sur les trois prochaines années, une croissance des revenus de 1% à 2% et une marge d'Ebitda ajusté de 35% en 2022, dépassant de 200 points celle de 2019.Sur cette période, AT&T cible également une croissance modeste de son dividende, des rachats d'actifs et une baisse de sa dette. L'opérateur devrait vendre entre 5 et 10 milliards de dollars d'actifs non stratégiques l'année prochaine.Le bénéfice par action ajusté est, lui, attendu entre 3,60 et 3,70 dollars en 2020 et entre 4,50 et 4,80 dollars en 2022.