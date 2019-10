AT & T : en hausse après le lancement de HBO Max

30/10/2019 | 16:21

Les actions d' AT & T sont en hausse de plus de 1% à la Bourse de New York après que son unité WarnerMedia ait annoncé le lancement de HBO Max, un nouveau service concurrent de la populaire plate-forme de streaming vidéo Netflix.



Le groupe a annoncé que le nouveau service serait lancé en mai 2020, au prix de 14,99 dollars par mois, avec 10 000 heures de contenu premium, y compris l'ensemble du catalogue HBO.



Dans une note adressée aux clients, les analystes du Credit Suisse ont déclaré qu'ils étaient 'impressionnés' par les fonctionnalités de HBO Max.



'Cela renforcera de manière importante la proposition de prix / valeur de HBO dans un marché de plus en plus concurrentiel', ont déclaré les analystes, sans compromettre la position privilégiée de HBO.



Lors du lancement, AT & T offrira immédiatement HBO Max à environ 10 millions d'abonnés sur les plateformes de distribution AT & T, sans frais supplémentaires.



Les innovations en matière d'interface utilisateur étaient également remarquables, de même que le nouveau contenu original. HBO a notamment dévoilé 'House of the Dragon', une nouvelle émission de 10 épisodes basée sur la franchise 'Game of Thrones'.



Le catalogue HBO Max comprendra également des contenus de Warner Bros., DC, CNN, TNT, TBS, TruTV, Turner Classic Movies et Cartoon Network.



