AT&T : en hausse, boosté par Elliott Management

09/09/2019 | 16:41

Le titre AT & T s'affiche en hausse de +5% ce lundi, après que le hedge fund Elliott Management ait annoncé une importante prise de participation dans le groupe américain, affirmant que celui-ci constituait une 'opportunité de création de valeur convaincante'.



Ainsi, la nouvelle de la participation de 3,2 milliards de dollars d'Elliott dans AT & T a ajouté plus de 40 milliards de dollars à la capitalisation boursière de la société, qui dépasse désormais les 273 milliards de dollars.



L'investissement a été annoncé dans une lettre adressée au conseil d'administration d'AT & T. Celle-ci décrit un plan en quatre étapes, censé permettre à AT & T d'atteindre une valeur de plus de 60 dollars par action d'ici à la fin de 2021.



