AT&T : le bénéfice net trimestriel déçoit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'opérateur télécoms AT&T a présenté des résultats plus faibles que prévu au deuxième trimestre. Son bénéfice net s'est élevé à 4,7 milliards de dollars, soit 65 cents par action, à comparer avec 3 milliards de dollars, soit 49 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 90 cents, soit 4 cents de moins que le consensus Refinitiv. Son chiffre d'affaires a bondi de 15,3% à 45,70 milliards de dollars, soutenu par l'acquisition de Time Warner.Il est légèrement supérieur aux attentes : 45,65 milliards de dollars. AT&T revendique 69 000 nouveaux abonnés à forfait, les plus rentables. Une bonne surprise, le consensus FactSet s'élevait à – 22 000.Le concurrent de Verizon a confirmé son sa prévision 2018 d'un bénéfice par action ajusté dans le haut du " range " des 3,50 dollars.