AT & T : objectif de FCF de 26 milliards de dollars en 2019

30/11/2018 | 12:31

Le géant américain des télécommunications, AT & T, a indiqué ce jeudi viser un free cash-flow (FCF) d'environ 26 milliards de dollars en 2019.



La société a ainsi déclaré s'attendre à ce que les synergies totales suite à l'acquisition de Time Warner, devenue WarnerMedia, atteignent 2,5 milliards de dollars d'ici la fin de 2021 : environ 1,5 milliard de dollars seront des synergies de coûts, et le milliard de dollars restant seraient des synergies de revenus.



AT & T a par ailleurs déclaré s'attendre à une croissance du BPA ajusté 'dans le bas de la plage à un chiffre' - 'low single digits', pour reprendre l'expression d'origine, soit vraisemblablement entre 2 et 5% - en 2019.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.