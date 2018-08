AT&T : prise du contrôle d'Otter Media

08/08/2018 | 09:09

AT&T annonce la prise du contrôle d'Otter Media, avec le rachat de la participation majoritaire de The Chernin Group dans cette entreprise que les deux groupes ont fondé ensemble en 2014. Les termes financiers de la transaction ne sont pas précisés.



Otter Media détient notamment Ellation, fournisseur de services vidéo par souscription en ligne, avec des offres sous les marques Crunchyroll et VRV, ainsi que la société de médias numériques Fullscreen, avec sa marque Rooster Teeth.



Le groupe -qui représente une audience globale de 93 millions de consommateurs uniques par mois- sera intégré à l'unité WarnerMedia d'AT&T et Tony Goncalves, qui a été désigné directeur général d'Otter plus tôt cette année, sera maintenu dans ses fonctions.



