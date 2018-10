AT&T : rate le consensus au 3e trimestre

24/10/2018 | 13:23

AT&T publie un bénéfice en augmentation d'un tiers à 65 cents par action au titre du troisième trimestre. En données ajustées, le BPA s'est établi à 90 cents, ratant de quatre cents l'estimation moyenne des analystes.



A 45,7 milliards de dollars, les revenus ont augmenté de 15,3%, surtout du fait de l'acquisition de Time Warner. Les déclins en vidéo domestique, services fixes classiques et Vrio ont été compensés par la croissance des services et équipements mobiles, de WarnerMedia et de Xandr.



Pour l'ensemble de 2018, le géant des télécommunications et des médias confirme tabler sur un BPA ajusté 'dans le haut de la fourchette de 3,50 dollars' et un free cash-flow 'dans le haut de la fourchette de 21 milliards'.



