AT & T : reconduction de l'accord de distribution avec Fox

19/11/2018 | 13:02

AT & T annonce le renouvellement d'un contrat pluriannuel, lui permettant de poursuivre la distribution des chaînes Fox sur ses plateformes vidéo, dont DirecTV.



Ce renouvellement inclut les chaînes National Geographic, ainsi que le service de télévision en pay-per-view Fox Soccer Plus. Il comprend également des stations de télévision locales présentes dans 17 villes et 22 chaînes sportives régionales.





