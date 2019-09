AT&T : un film d'horreur en tête du box-office américain

09/09/2019 | 15:09

Selon Box Office Mojo, le film d'horreur 'It Chapter Two', adaptation d'un roman de Stephen King, a pris la première place au box-office américain pour son week-end de démarrage, avec 91 millions de dollars de recettes engrangées.



Dans l'ensemble, la franchise 'It' produite par New Line Cinema studio -filiale du géant des télécoms AT&T via sa division Warner Bros. Pictures- a enregistré jusqu'à présent plus de 700 millions de dollars de recettes au niveau mondial.



