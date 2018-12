AT & T : un premier smartphone 5G au S1 2019

04/12/2018 | 16:50

AT & T annonce ce jour qu'il proposera à ses clients un premier smartphone 5G, fabriqué par Samsung, durant le premier semestre 2019.



Le géant américain des télécoms prévoit en effet de commencer à déployer son réseau 5G d'ici la fin de l'année. Pour y accéder, il faudra être titulaire d'un forfait compatible.



Il s'agit du deuxième appareil mobile 5G annoncé par AT & T après le routeur mobile Wifi Netgear Nighthawk, dévoilé en octobre.





