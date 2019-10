AT&T : un record pour le Joker de Warner Bros

28/10/2019 | 14:49

Warner Bros, propriété d'AT&T, annonce ce week-end que le film 'Joker' a vu ses recettes dépasser la barre des 800 millions de dollars au box-office mondial.



Cette performance en fait le film classé R (interdit aux mineurs non-accompagnés d'un adultre) le plus rentable de tous les temps, selon Warner Bros.



Le film de Todd Phillips, porté par Joaquin Phoenix et Robert De Niro, a engrangé 804,4 millions de dollars depuis son lancement plus tôt ce mois-ci. Aux USA, le film a rapporté 264,1 millions de dollars en seulement trois semaines. À l'échelle internationale, le film a par ailleurs rapporté un total de 540,3 millions de dollars.



